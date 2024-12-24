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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

طرح البوسترات المنفردة لأبطال "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
أحمد البهى
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البوسترات المنفردة لأبطال العمل وهم عصام عمر وركين سعد واحمد بهاء واسما إبراهيم ورامبو.

ومن المقرر بدء عرض الفيلم في دور العرض المصرية من يوم 1 يناير 2025، وفي الدول العربية من يوم 9 يناير المقبل. 

يأتي عرض الفيلم بعد رحلة طويلة شارك فيها الفيلم خلال الفترة الماضية مابين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى.

كما شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وحصل على جائزة اليسر من لجنة التحكيم الدولية برئاسة المخرج العالمي سبايك لي، وأيضا شارك في المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية، وحصل علي تنويه خاص من لجنة التحكيم الدولية.


"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بها في عدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، وركين سعد، وسماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي و رشا حسني.

ركين سعد عصام عمر البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

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