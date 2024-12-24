جمال شعبان يكشف أطعمة تضر القلب والشرايين

في السنوات الأخيرة زادت حالات الوفاة بسبب مشاكل القلب المفاجئة والسكتة القلبية.

تحدث الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق عن

الأطعمة التى تضر صحة القلب والشرايين.

وأوضح جمال شعبان أنه يجب عدم الاسراف في الطعام أو المشروبات حتى وإن كانت طبيعية لأنها تعرض الجسم لأصرار كثيرة وتضر صحة القلب بشكل خاص.

ونصح جمال شعبان في منشور له على الفيس بوك بالابتعاد عن السكر والملح والدهون والزبدة والآيس كريم.

وأكد جمال شعبان أن اللحم الأحمر واللحوم المخلقة مثل اللانشون والشورب المعلبة تشكل خطورة على صحة القلب والشرايين وتعرض الجسم للأمراض.

واضاف جمال شعبان أن الأرز الأبيض من الممنوعات التى تضر صحة القلب وكذلك المكرونة والخبز الأبيض والمخبوزات

من باتيهات و ساليزون وجاتوهات

محذرا من الكحول والصودا ومشروبات الطاقة والمقليات مثل البطاطس المقلية ورقائق الشيبسي والدجاج المقلي لأنها متعددة المخاطر وتدمر القلب والشرايين والمناعة.

واختتم جمال شعبان منشوره بهشتاج" #كلوا_واشربوا_ولا_تسرفوا

#ما_تزعلوش "