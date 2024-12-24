سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان بغزة

استشهد مساء اليوم الثلاثاء، عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال، قرب مفترق جحجوح في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، كما قصفت طائرات الاحتلال أرض البراوي قرب شارع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وألقت مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 45,338 شهداء، و107,764 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.