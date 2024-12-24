بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن خلال الفتره المقبلة

أكد سامح السيد عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن لا زيادة في أسعار الدواجن خلال الفتره المقبلة في مصر.

لا زياده في أسعار الدواجن خلال الفتره المقبلة

وأضاف سامح السيد عضو اتحاد منتجي الدواجن، في حوار مع الاعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن قطاع الدواجن من اقوى الصناعات الرسميه في مصر باستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، لافتا إلى أن اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الدواجن لتنميته خلال الفتره المقبله في مصر.

وأشار سامح السيد عضو اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن سعر الفراخ البيضاء للمستهلكين تراجع أيضاً بواقع 5 إلى 8 جنيهات قرب 80 جنيهًا للكيلو، وقد يصل سعر الكيلو 85 جنيهًا للكيلو خلال الأيام المقبلة.

وأكمل سامح السيد عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن دور الغرف التجاريه نقل المشاكل التجار للمسئولين.





