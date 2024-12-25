حصاد 2024| ماذا قرّرت «التعليم» لتحسين أحوال المعلمين المادية هذا العام؟

شهد عام 2024 العديد صدور قرارات هامة لتحسين الاحوال المادية للمعلمين في جمهورية مصر العربية

زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2024 ، أنه قد تم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين يقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة ٥٠ جنيها

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال عام 2024 أنه قد تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها للحصة الواحدة.

80 % من حصيلة رسوم مجموعات التقوية للمعلم

وخلال عام 2024 أيضا ، قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح معلمي مجموعات التقوية المدرسية (٨٠%) من رسوم اشتراك مجموعات التقوية المدرسية ، مع التأكيد على ان يتسلمها المعلم بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تحصل رسوم اشتراك مجموعات التقوية المدرسية ، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%).

اضافة معلمي الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقةلصرف حافز تطوير التعليم

وفي عام 2024 أيضا، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بشأن حافز تطوير التعليم التي يتم صرفها للمعلمين.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اضافة معلمي الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم ، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يكون الصرف بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير ، وذلك من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف مديري مديريات التربية والتعليم ببند 30/3 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي ، لحين قيام وزارة المالية بموافاة مديريات التربية والتعليم بالدعم المخصص لهذا الغرض.

صرف مستحقات معلمي الحصة المستعان بهم للعمل في المرحلة الثانوية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة المستعان بهم للعمل في المرحلة الثانوية (الصفين الأول والثاني الثانوي ) لسد عجز المعلمين في المديريات في الفترة من 22 سبتمبر 2024 حتى 9 نوفمبر 2024 ، بعد رفض مراقبو المالية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الصرف .

حيث قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا مانع من صرف المقابل النقدي للمستعان بهم للعمل بالحصة كمعلمين للمرحلة الثانوية (الصفين الأول والثاني الثانوي ) حرصًا على استقرار العملية التعليمية وسدا للعجز.