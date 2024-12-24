قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحلى أماكن للخروجات ليلة رأس السنة 2025
أستاذ بالأزهر يحسم الجدل حول الفوتوسيشن أمام الكعبة
ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
جمال شعبان: فيروس كورونا يتحور ويصارع للبقاء للعام الخامس
بشرى لعمال السكة الحديد.. تخفيض 50% في اشتراكات مترو الأنفاق
جودوين شيكا أفضل لاعب في مباراة طلائع الجيش والزمالك
مصرع شخصين في انهيار حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار بكرداسة
سمير عثمان: التحام حارس طلائع الجيش بـ محمد حمدي ضربة جزاء للزمالك
خليجي 26.. هدية الحمادي تمنح الكويت فوزا ثمينا على الإمارات
بعد الهجمات الصاروخية على تل أبيب.. إسرائيل بمواجهة جديدة مع الحوثيين
نقل محمد حمدي للمستشفى بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش
هل أجر الصدقة يضيع إذا أخذها من لا يستحق؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أول تعليق من جروس بعد تعادل الزمالك مع طلائع الجيش

جيروس
جيروس
ميرنا محمود
×

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه سيطر على مجريات الأمور بنسبة كبيرة خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.


وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" السيطرة على مجريات المباراة ليست كافية في كرة القدم، واستقبلنا أهداف وهو ما زاد من صعوبة اللقاء، وكان هناك تسرع من أجل التسجيل وحزين لعدم تحقيق الفوز".
وواصل جروس:" لا يوجد حل غير العمل بجدية وتركيز والاستعداد بقوة للقاء الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري".
وأضاف المدير الفني:" نتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين المتواجدين بالفريق على الأقل حتى نهاية الشهر الجاري، وسنرى ما سيحدث في يناير المقبل من تدعيمات".
وتابع:" لابد أن نعمل حالياً على المجموعة الحالية ويجب أن نبذل قصارى جهدنا، ورد فعل الزمالك كان قوياً بعد هدف الطلائع الأول وسجلنا هدفين، وكان لا يجب أن نستقبل الهدف الثاني بهذه الطريقة".
وأوضح المدير الفني أن اللاعب الأجنبي يجب أن يصنع الفارق، كما أن الدوري المصري صعب من الناحية البدنية، ويجب اللعب بشكل قوي وشدد على أنه ينتظر الكثير خاصة من اللاعبين الأجانب بالفريق.


وأضاف جروس:" لن أقرر اليوم من اللاعب الذي سيرحل عن الفريق، وذلك سيتم مناقشته مع الإدارة وليس في المؤتمر الصحفي".
واختتم المدير الفني قائلاً:" أحمد مصطفى زيزو لاعب مهم جداً للزمالك ودائماً ما يهابه أي فريق منافس".
وتعادل فريق الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المسابقة.

الزمالك تعادل الزمالك جيروس تصريحات جيروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر جهاد

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

الاهلي

لمدة 6 أشهر .. إعلامي شهير يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة

أرشيفية

أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟

طقس الأربعاء

إنذار مبكر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

الزمالك

صفقات جديد على الرادار ورحيل نجم الفريق.. ماذا يحدث بالزمالك؟

أرشيفية

خبير يكشف حالة أسعار الذهب في 2025

الاهلي

الوداد المغربي يرغب في استعارة ثنائي الأهلي

دواجن

بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

الأنبا إبراهيم إسحاق

في عظة قداس عيد الميلاد.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يطلب الصلاة من أجل 5 دول

طارق النبراوي نقيب المهندسين

دعم واسع من المهندسين لمطالب الأطباء ورسالة خاصة لمجلس النواب

صورة ارشيفية

نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية

بالصور

الجبنة الرومي الكدابة.. وصفة شهية لعملها في المنزل

الجبنة الرومي الكدابة
الجبنة الرومي الكدابة
الجبنة الرومي الكدابة

أبرزها The Penguin.. أنجح 5 مسلسلات أجنبية عُرضت في 2024

مسلسلات 2024
مسلسلات 2024
مسلسلات 2024

تكريم مصطفى خاطر وسامح حسين.. تفاصيل حفل توزيع جوائز STARS.. صور

مصطفى خاطر وسامح حسين
مصطفى خاطر وسامح حسين
مصطفى خاطر وسامح حسين

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

البلوجر جهاد
البلوجر جهاد
البلوجر جهاد

فيديو

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل

اسم أغنية محمد رمضان الجديده

هنغششك الإجابة.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بسؤال الـ5 ملايين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد