أول تعليق من جروس بعد تعادل الزمالك مع طلائع الجيش

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه سيطر على مجريات الأمور بنسبة كبيرة خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" السيطرة على مجريات المباراة ليست كافية في كرة القدم، واستقبلنا أهداف وهو ما زاد من صعوبة اللقاء، وكان هناك تسرع من أجل التسجيل وحزين لعدم تحقيق الفوز".

وواصل جروس:" لا يوجد حل غير العمل بجدية وتركيز والاستعداد بقوة للقاء الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري".

وأضاف المدير الفني:" نتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين المتواجدين بالفريق على الأقل حتى نهاية الشهر الجاري، وسنرى ما سيحدث في يناير المقبل من تدعيمات".

وتابع:" لابد أن نعمل حالياً على المجموعة الحالية ويجب أن نبذل قصارى جهدنا، ورد فعل الزمالك كان قوياً بعد هدف الطلائع الأول وسجلنا هدفين، وكان لا يجب أن نستقبل الهدف الثاني بهذه الطريقة".

وأوضح المدير الفني أن اللاعب الأجنبي يجب أن يصنع الفارق، كما أن الدوري المصري صعب من الناحية البدنية، ويجب اللعب بشكل قوي وشدد على أنه ينتظر الكثير خاصة من اللاعبين الأجانب بالفريق.



وأضاف جروس:" لن أقرر اليوم من اللاعب الذي سيرحل عن الفريق، وذلك سيتم مناقشته مع الإدارة وليس في المؤتمر الصحفي".

واختتم المدير الفني قائلاً:" أحمد مصطفى زيزو لاعب مهم جداً للزمالك ودائماً ما يهابه أي فريق منافس".

وتعادل فريق الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المسابقة.