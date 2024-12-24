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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

سمير عثمان: التحام حارس طلائع الجيش بـ محمد حمدي ضربة جزاء للزمالك

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود
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نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات سمير عثمان، بشأن مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سمير عثمان “كرة التحام محمد شعبان حارس طلائع الجيش بـ محمد حمدي ضربة جزاء للزمالك”.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة نادي طلائع الجيش ونادي الزمالك، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الممتاز.

ونجح جودوين شيكا في تسجيل الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 36 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية له داخل منطقة الجزاء ليضعها بمهارة على يمين محمد عواد حارس الزمالك.

وسجل محمد شحاتة الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل حسام اشرف الهدف الثاني في الدقيقة 45+4 من زمن الشوط الأول من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء لتسكن مرمى حارس طلائع الجيش وتعلن عن تقدم القلعة البيضاء بالهدف الثاني.

الزمالك أحمد حسن سمير عثمان الزمالك و طلائع الجيش

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