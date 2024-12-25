أبل تستعد لإطلاق MacBook Air M4.. ثورة جديدة في عالم الحواسيب المحمولة

تستعد شركة "أبل" لإطلاق إصدارات جديدة من جهاز "ماك بوك إير" مزودة بشريحة "M4" في وقت مبكر من عام 2025.

من المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الأجهزة، المتاحة بمقاسي 13 و15 بوصة، بين شهري يناير ومارس من العام المقبل. يُشير تقرير لموقع "تومز جايد" إلى أن "أبل" قد تبدأ في بيع هذه الأجهزة في الربع الأول من عام 2025، مما يعني إمكانية إطلاقها بالتزامن مع جهاز "آيفون SE 4" المتوقع في مارس.

من المتوقع أن تركز التحسينات في "ماك بوك إير" الجديد بشكل أساسي على الأداء، مع دمج شريحة "M4" التي تعد بتقديم كفاءة أعلى وقوة معالجة متقدمة.

على الرغم من ذلك، لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي للجهاز، حيث من المرجح أن يحتفظ بالشكل الحالي.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "أبل" لتحديث مجموعة أجهزتها بمعالجات "M4" عبر مختلف الفئات.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لوس 40" الإسبانية، تخطط "أبل" لتجهيز جميع حواسيبها بتقنية "M4" في أقل من عام، بدءًا من "ماك بوك برو" و"ماك ميني" و"آي ماك" في أكتوبر 2024، يليها "ماك بوك إير" في ربيع 2025، ثم "ماك ستوديو" و"ماك برو" في منتصف العام نفسه.

يُذكر أن "أبل" قد أصدرت مؤخرًا تحديثات لأجهزة "ماك بوك برو" و"آي ماك" و"ماك ميني" بشريحة "M4"، لكنها لم تشمل طرازات "ماك بوك إير" في هذا التحديث.

من المتوقع أن يكون "ماك بوك إير" المزود بشريحة "M4" من بين أولى المنتجات التي ستطلقها الشركة في النصف الأول من عام 2025، متقدمًا على أجهزة أخرى مثل "آيفون SE 4" و"آيباد" الجديد و"آيباد إير" و"إير تاغ 2".

مع هذا التحديث المرتقب، تسعى "أبل" إلى تعزيز مكانة "ماك بوك إير" كخيار مفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن توازن بين الأداء العالي والتصميم النحيف والسعر المناسب.