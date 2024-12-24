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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض
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أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التقلبات الجوية وموجة الطقس البارد التي تشهدها المحافظة وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة في حالة تأهب كامل للتعامل مع أي تداعيات محتملة لموجة الصقيع، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتموين، والري، والزراعة، لتقليل الآثار السلبية على المواطنين والمرافق العامة.

ووجه اللواء كدواني رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بمتابعة حالة الطرق الرئيسية والفرعية بشكل مستمر لضمان السيولة المرورية، مشددا على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع الطقس البارد، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للتأثر بموجة الصقيع، مثل الأطفال وكبار السن، من خلال نشر الإرشادات الصحية اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أهمية متابعة المزارعين لتوصيات قطاع الزراعة لحماية المحاصيل من تأثيرات الصقيع، وضمان توفير الدعم اللازم لهم لتقليل أي خسائر محتملة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية خلال موجة الطقس البارد، والشبورة المائية على الطرق السريعة مؤكدًا أن المحافظة مستعدة للتدخل السريع في حالة الطوارئ عبر غرف العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتي تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة المستجدات.

محافظ المنيا التقلبات الجوية الطقس البارد الصقيع رفع درجة الاستعداد القصوى

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