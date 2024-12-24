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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

الحكم على سفاح التجمع المتهم بقـ.تل 3 سيدات ومعاشرتهن.. غدا

سفاح التجمع
سفاح التجمع
رامى المهدي
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تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها على سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
 

شهدت الجلسة السابقة في محاكمة سفاح التجمع، انهيار المتهم كريم.س واصابته بحالة إغماء، وتولى حرس الجلسة افاقة المتهم وعاد لحالته الطبيعية بعد تناول المياه واسترداد وعيه.  

واستمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الى مرافعة دفاع سفاح التجمع على حكم اعدامه بقتل 3 سيدات

وبدء محامي سفاح التجمع مرافعته قائلا ": بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري، في البداية نطالب ببطلان القرارات واعترافات موكلي في النيابة العامة، لانه تم التحقيق مع موكلي ما يقرب من 20 ساعة متواصله .

وقال محامي سفاح التجمع ان موكله يعاني من عدة امراض نفسية منها مرض النيكروفيليا "معاشرة الموتى" ومرض "اضطراب ثنائي القطب" وقال ايضا ان موكله "سيكوباتي" ويستمتع بتعذيب آخرين وتعذيب نفسه. 

وطالب من المحكمة، بالطعن في قرار المحكمة الصادر من محكمة اول درجه بصدور حكم الاعدام على موكلي، مع بطلان اعترافات المتهم أمام النيابة العامة،لانه يوجد قصور في التحقيقات.

وأكد المحامي، أمام المحكمة، أن إحدى الضحايا وهي اميرة طلبت من موكلي ممارسة العلاقة بعنف وليس هو من طلب منها ذلك.

أصدرت محكمة جنايات اول درجة القطامية، فى وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.

قالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.

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