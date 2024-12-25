تجديد حبس حارس عقار متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة حبس حارس عقار 15 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات الذهبية من داخل شقة إحدى السيدات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة مدينة نصر.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة تفيد بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكنها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتبين أنه حارس عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية ) من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.