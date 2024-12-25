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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أمير هشام: تكليف مروان النايب بمعاونة مسئولي الأهلي في ملف صفقات يناير

أمير هشام
أمير هشام
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن هاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي، كان يقوم بمهام التفاوض مع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "تم تكليف مروان النايب أحد أعضاء لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بالمساعدة في ملف الصفقات الجديدة، حيث سيكون موجودًا مع الثنائي محمد رمضان المدير الرياضي وهاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج".

وأضاف: "قد يتم الإعلان مستقبلًا عن تعيين مروان النايب مديرًا للتعاقدات، لكن في الوقت الحالي تم تكليفه بالمساعدة في الملف الخاص بالصفقات الجديدة".

وواصل: "أحمد عزب أيضًا أحد مسئولي شركة الكرة، سوف يكون مع مروان النايب في ملف التعاقدات وبالتنسيق الكامل مع محمد رمضان وهاني رمزي، والكابتن الخطيب مهتم بشكل غير مسبوق بملف التعاقدات حاليًا".

وأتم: "قد يتم تعيين مروان النايب أو اي عنصر آخر مستقبلا، لكن الأمور في الوقت الحالي أن ملف التعاقدات يخضع لإشراف محمد رمضان، ويتواجد فيه هاني رمزي، ومروان النايب وأحمد عزب".

أمير هشام صفقات جديدة الأهلي

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