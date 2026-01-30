المجلس القومي للإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية بمعرض الكتاب

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الجمعة، عددا من الفعاليات الفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، والتي يأتي على رأسها: "لقاء تعريفي بصيغة ديزي لقراءة الكتب"، الذي يأتي تحت عنوان: “التحدي والمأمول”.

ويُعقد اللقاء في القاعة المتخصصة ببلازا (1) في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ويستهدف التعريف بطريقة تحويل النصوص المكتوبة إلى كتب مسموعة، لتسهيل وتبسيط المعرفة والتعلم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، كنوع من أنواع الإتاحة التكنولوجية.

وسيحاضر في اللقاء الذي ستديره الكاتبة رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة ياسمين مطر خبير الإعاقة بالمجلس، والدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب المصرية، والدكتور أحمد سعيد الخبير القانوني، والدكتور محمد عبد المنعم نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والسيد حسين عثمان مؤسس دار نشر ريشة، والسيد أحمد الشرقاوى مدرب إنتاج مواد ميسرة بمنظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة.

كما سيشهد جناح المجلس في تمام الساعة الثالثة عصراً ورشة لتصنيع العرائس من خامات بسيطة، تقدمها الفنانة إيناس رمضان، كما سينظم المجلس أيضًا ورشة استخدام العرائس المتحركة في تغيير السلوك المعرفي للأطفال، ودورها في دعم الصحة النفسية لهم.

وتستهدف الورشة أسر الأطفال من عمر 3 إلى 7 سنوات، وتقدمها الدكتورة رانيا الفولية مستشار الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجناح المجلس في تمام الساعة الرابعة عصرًا، كما سيشهد الجناح لقاءًا مع الإعلامية رضوى حسن في تمام الساعة الخامسة مساءً.