قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
زيلينسكي: مستعد لأي لقاء مع بوتين ولكن ليس في موسكو أو بيلاروسيا
مصر تعلن دعمها الكامل لجهود القضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا
تجميد ومفيش كأس عالم.. شوبير يصدم إمام عاشور بشأن موقفه في الأهلي
اقتراب مقلق وفرصة ذهبية.. كويكب يتجه نحو القمر| ماذا سيحدث؟
إحتفاء بشهر رمضان.. حمادة هلال عن أغنية والله بعودة: حالة روحانية جميلة
الزراعة تصدر 860 ترخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال يناير
صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فحص أكثر من 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 20 مليونًا و603 آلاف و881 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية موزعة على جميع المحافظات، وتستهدف المواطنين فوق سن 40 عامًا، إضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية مجانية عالية الجودة.

وأشار إلى أن الفحوصات تشمل قياس ضغط الدم، مستويات السكر العشوائي والتراكمي، نسب الدهون بالدم، وظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية حول عوامل الخطورة، وبرامج متابعة دورية تُحدد مواعيدها حسب نتائج الفحص الأولي.

صرف  الأدوية شهريًا مجانًا من الوحدة الصحية

وأكد المتحدث الرسمي أن الحالات المكتشف إصابتها بارتفاع ضغط الدم أو السكري تحصل على الأدوية شهريًا مجانًا من الوحدة الصحية نفسها، بينما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلًا متخصصًا فورًا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج دون أي تكاليف، مما يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الفشل الكلوي المزمن.

وتابع أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العالمية التي أعدتها لجنة علمية مشتركة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية على أجهزة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وإحالة الحالات المؤكدة مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج الكامل على نفقة الدولة.

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو من لديهم تاريخ عائلي لهذه الأمراض، بالتوجه فورًا إلى أقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا، مشددًا على أن الكشف المبكر يظل الطريق الأمثل لتجنب المضاعفات الخطيرة، وأن صحة المواطنين تمثل أولوية للدولة المصرية.

وزارة الصحة خدمات طبية الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

ترشيحاتنا

حمزة

موعد إعلان برشلونة صفقة حمزة عبد الكريم من الأهلي

خالد الغندور

الغندور يعقد مقارنة بين أزمة إمام عاشور وموقف عبد الله السعيد مع الزمالك

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد