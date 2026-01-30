الصحة: فحص أكثر من 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 20 مليونًا و603 آلاف و881 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية موزعة على جميع المحافظات، وتستهدف المواطنين فوق سن 40 عامًا، إضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية مجانية عالية الجودة.

وأشار إلى أن الفحوصات تشمل قياس ضغط الدم، مستويات السكر العشوائي والتراكمي، نسب الدهون بالدم، وظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية حول عوامل الخطورة، وبرامج متابعة دورية تُحدد مواعيدها حسب نتائج الفحص الأولي.

صرف الأدوية شهريًا مجانًا من الوحدة الصحية

وأكد المتحدث الرسمي أن الحالات المكتشف إصابتها بارتفاع ضغط الدم أو السكري تحصل على الأدوية شهريًا مجانًا من الوحدة الصحية نفسها، بينما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلًا متخصصًا فورًا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج دون أي تكاليف، مما يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الفشل الكلوي المزمن.

وتابع أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العالمية التي أعدتها لجنة علمية مشتركة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية على أجهزة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وإحالة الحالات المؤكدة مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج الكامل على نفقة الدولة.

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو من لديهم تاريخ عائلي لهذه الأمراض، بالتوجه فورًا إلى أقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا، مشددًا على أن الكشف المبكر يظل الطريق الأمثل لتجنب المضاعفات الخطيرة، وأن صحة المواطنين تمثل أولوية للدولة المصرية.