واصل سعر الدولار الأمريكي الارتفاع أمام الجنيه في البنوك المصرية، ليبلغ مستويات غير مسبوقة تجاوزت حاجز 51 جنيهًا، مسجلًا قفزة كبيرة تعد الأعلى في تاريخه، لكن على الرغم من ذلك تشهد تعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام السابقة، ما دفع المتعاملين إلى التساؤل عن مستقبل العملة الأمريكية في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفقًا لآخر تحديث رسمي معلن على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري كالآتي:

سجل البنك الأهلي المصري: 50.85 جنيها للشراء، مقابل 50.95 جنيها للبيع.

سجل بنك مصر: 50.85 جنيها للشراء، مقابل و50.95 جنيها للبيع.

سجل بنك القاهرة: 50.85 جنيها للشراء، مقابل 50.95 جنيها للبيع.

سجل بنك الإسكندرية: 50.85 جنيها للشراء، مقابل 50.95 جنيها للبيع.

سجل بنك قناة السويس: 50.85 جنيها للشراء، مقابل 50.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك الأربعاء 25 ديسمبر 2024

سجل بنك التعمير والإسكان: 50.86 جنيها للشراء،مقابل 50.96 جنيها للبيع.

سجل البنك التجاري الدولي (CIB): 50.84 جنيها للشراء، و50.94 جنيها للبيع.

سجل بنك البركة: 50.85 جنيها للشراء، مقابل 50.95 جنيها للبيع.

سجل بنك كريدي أجريكول: 50.86 جنيها للشراء، مقابل 50.96 جنيها للبيع.

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.13 جنيهًا للشراء، و51.22 جنيها للبيع.

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر سعر الدولار مقابل الجنيه في التذبذب بين مستويات مرتفعة، مع احتمال زيادة طفيفة خلال الأيام المقبلة، وهذه التوقعات تأتي في ظل عوامل عدة، أبرزها استمرار الطلب المرتفع على الدولار من الشركات والمستوردين، بالإضافة إلى تأثيرات السوق العالمية المتعددة وعدم استقرار بعض القطاعات الاقتصادية المحلية.