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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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وظائف البريد المصري 2025 .. التخصصات المطلوبة وموعد المسابقة

وظائف البريد المصري 2025
وظائف البريد المصري 2025
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وظائف البريد المصري من الموضوعات التي تشغل اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، الراغب في الالتحاق بوظيفة.

وبشكل دائم، تكثر عمليات البحث عن الوظائف الحكومة الجديدة في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لمعرفة إعلانات الوظائف الجديدة وفرص العمل المتاحة التي يمكن الالتحاق بها، بالإضافة إلى النشرات التي تصدر عن الجهات الحكومية والتي تعلن فيها عن حاجتها لأفراد لشغل فرص العمل المتوفرة لديها.

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وظائف البريد المصري

اهتمام الجمهور بالبحث عن وظائف البريد المصري 2024-2025 يأتي بعد قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاقتراح المقدم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخاص بدمج مراحل مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، الثلاثة (مسابقة البريد المصري).

تفاصيل وظائف البريد المصري

وبدأت مسابقة وظائف البريد المصري 2024-2025 أول مراحلها بطرح الجهاز في شهر يناير الماضي، للمسابقة، لتصبح لشغل 2700 وظيفة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد.

من جانبه؛ قال الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز سبق وأن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة.

وتابع: كان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة والذي بلغ 260750 طلبا، انطبقت شروط خوض المسابقة (شروط وظائف البريد المصري) على 234046.

وعرض «الشيخ” الأمر على رئيس مجلس الوزراء، (مقترحًا) لدمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة، وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه المجلس، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.

موعد امتحانات مسابقة وظائف البريد المصري

من المقرر بدء الامتحانات الإلكترونية، من يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 9 يناير المقبل، وذلك للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها.

مكان امتحانات وظائف البريد المصري

الامتحانات الإلكترونية مقرر عقدها بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

لمزيد من إعلانات الوظائف الحكومية الجديدة 2024-2025، يمكن تسجيل الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة التفاصيل كاملة، عبر رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف البريد الجديدة

- المجموعة الهندسية.

- وظائف محام.

على أن يحدد لاحقًا موعد امتحان المتقدمين لشغل وظائف «الأخصائي».

وبحسب بيان الإعلان عن تفاصيل مسابقة البريد المصري، يتم مراعاة إجازات أعياد الأخوة المسيحيين، بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة.

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