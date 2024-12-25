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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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القومي للمرأة يشارك في احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
أمل مجدى
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شارك المجلس القومي للمرأة في احتفالية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة تحت عنوان "نحو مستقبل أكثر شمولًا".

وأكدت نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس على أن مصر  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة بشكل عام، والأشخاص والمرأة ذات الاعاقة بشكل خاص وهو ما انعكس منذ إطلاق مصر لرؤيتها للتنمية المستدامة 2030 واهتمامها بكافة الفئات الاولى بالرعاية ضماناً لعدم تخلف أحد عن الركب .

استحداث لجنة خاصة

وأشارت نهى مرسي الى أن المجلس يولى اهتماما كبيرا منذ إعادة تشكيله عام 2016 بقضايا المرأة ذات الاعاقة ، وهو ما تحقق بتعيين رئيس الجمهورية وللمرة الأولى فى تاريخ المجلس سيدة من ذوى الاعاقة ضمن تشكيل المجلس، وتم استحداث لجنة خاصة بهذا الشأن تضم فى عضويتها عدداً من السيدات من ذوات الاعاقة .. وللمرة الأولى على مستوى العالم تمثيل للأمهات لأطفال من ذوى الاعاقة بإعتبارهن يمثلن فئة كبيرة بالمجتمع لهن حقوق واحتياجات ويحتجن الدعم والمساندة لقضاياهن... وتم تمثيل المرأة ذات الإعاقة والأمهات لأطفال من ذوى الاعاقة ايضا ضمن تشكيل فروع المجلس فى المحافظات، واستعرضت جهود المجلس لدعم تمكين وحماية المرأة ذات الإعاقة. 

واختتمت نهى مرسي كلمتها بالتأكيد على أن المجلس بعد إعادة تشكيله منذ أيام قام بالاستعانة بخبيرات وخبراء اللجنة فى التشكيل الجديد لجميع لجان المجلس لدمج احتياجات المرأة ذات الإعاقة فى جميع ملفات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة. 
 

احتفالية الأكاديمية العربية المجلس القومي للمرأة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة مستقبل أكثر شمولًا

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