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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

بمشاركة القومي للمرأة.. الأكاديمية البحرية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

المجلس القومي للمرأة يشارك في احتفالية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة
المجلس القومي للمرأة يشارك في احتفالية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة
أمل مجدى
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شارك المجلس القومي للمرأة في احتفالية الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة تحت عنوان “نحو مستقبل أكثر شمولًا”.

وأكدت نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة بشكل عام والأشخاص والمرأة ذات الاعاقة بشكل خاص وهو ما انعكس منذ إطلاق مصر لرؤيتها للتنمية المستدامة 2030 واهتمامها بكافة الفئات الأولى بالرعاية ضماناً لعدم تخلف أحد عن الركب.

وأشارت نهى مرسي إلى أن المجلس يولى اهتماما كبيرا منذ إعادة تشكيله عام 2016 بقضايا المرأة ذات الإعاقة، وهو ما تحقق بتعيين رئيس الجمهورية وللمرة الأولى فى تاريخ المجلس سيدة من ذوى الإعاقة ضمن تشكيل المجلس وتم استحداث لجنة خاصة بهذا الشأن تضم فى عضويتها عدداً من السيدات من ذوات الإعاقة.

وللمرة الأولى على مستوى العالم تمثيل للأمهات لأطفال من ذوى الإعاقة بإعتبارهن يمثلن فئة كبيرة بالمجتمع لهن حقوق واحتياجات ويحتجن الدعم والمساندة لقضاياهن، وتم تمثيل المرأة ذات الإعاقة والأمهات لأطفال من ذوى الاعاقة ايضا ضمن تشكيل فروع المجلس فى المحافظات، واستعرضت جهود المجلس لدعم تمكين وحماية المرأة ذات الإعاقة.

واختتمت كلمتها بالتأكيدـ أن المجلس بعد إعادة تشكيله منذ أيام قام بالاستعانة بخبيرات وخبراء اللجنة فى التشكيل الجديد لجميع لجان المجلس لدمج احتياجات المرأة ذات الإعاقة فى جميع ملفات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

ذوي الإعاقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المجلس القومي للمرأة

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