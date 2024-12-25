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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» تعزز بيئة الأعمال العائلية

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة تعريفية افتراضية خاصة بترخيص "الشركات العائلية"؛ بهدف توعية أصحاب الشركات العائلية بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لتسجيل شركاتهم وفقا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وتضمنت الورشة شرحا مفصلا حول ميثاق العائلة، وعقد تأسيس الشركة العائلية، ودليل إجراءات تأسيس وقيد الشركات العائلية، وسلطت الضوء على أهمية تنظيم الشركات العائلية؛ لضمان استمراريتها وتطويرها عبر الأجيال.

وتناولت الورشة عدة محاور مهمة، منها، شروط تأسيس الشركات العائلية، وشرح مفصل للإجراءات القانونية والوثائق المطلوبة لتأسيس شركة عائلية، ومزايا وفرص الشركات العائلية.

كما استعرضت المزايا التنافسية للشركات العائلية، ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي، والحوافز والتسهيلات الحكومية، وأفضل الممارسات العالمية في إدارة الشركات العائلية.

الورشة الشركات العائلية دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة ميثاق العائلة

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