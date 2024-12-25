«اقتصادية الشارقة» تعزز بيئة الأعمال العائلية

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة تعريفية افتراضية خاصة بترخيص "الشركات العائلية"؛ بهدف توعية أصحاب الشركات العائلية بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لتسجيل شركاتهم وفقا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وتضمنت الورشة شرحا مفصلا حول ميثاق العائلة، وعقد تأسيس الشركة العائلية، ودليل إجراءات تأسيس وقيد الشركات العائلية، وسلطت الضوء على أهمية تنظيم الشركات العائلية؛ لضمان استمراريتها وتطويرها عبر الأجيال.

وتناولت الورشة عدة محاور مهمة، منها، شروط تأسيس الشركات العائلية، وشرح مفصل للإجراءات القانونية والوثائق المطلوبة لتأسيس شركة عائلية، ومزايا وفرص الشركات العائلية.

كما استعرضت المزايا التنافسية للشركات العائلية، ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي، والحوافز والتسهيلات الحكومية، وأفضل الممارسات العالمية في إدارة الشركات العائلية.