التعادل 2-2 يحسم مواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود بالدوري

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة النادي الإسماعيلي ونظيره حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

تقدم حرس الحدود بالهدف الأول عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 25 أثر قام زميله كواسي إيسو بالكرة داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة يسددها ممدوح مباشرة في المرمى معلنا عن هدف التقدم للفريق العسكري .

وفى الشوط الثاني أضاف محمد بيومي مدافع الإسماعيلي الهدف الثاني لحرس الحدود بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47 ، بعدها بخمس دقائق ينجح على الملوانى من إحراز الهدف الأول للإسماعيلي ثم يحرز مروان حمدي الهدف الثاني للدراويش من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة يرفع الإسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.

تشكيل الإسماعيلي ضد حرس الحدود

وأعلن حمد إبراهيم عن تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة حرس الحدود، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: محمد بيومي - محمد عمار - محمد نصر - حاتم سكر.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح - عماد حمدي - محمد حسن.

خط الهجوم: إيريك تراوري - مروان حمدي - خالد النبريصي.

تشكيل حرس الحدود لمباراة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - محمد الدغيمي.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف روقا - محمد مجلي - كواسي إيسو.

خط الهجوم: حازم العسكري - محمد ممدوح - كارديولا تريسور.