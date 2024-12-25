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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ قنا يناقش مع رؤساء المراكز الجدد خطط تحسين الأداء وتنمية الموارد

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب
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عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة، بهدف إعادة تنظيم العمل وفق مؤشرات الأداء، وبما يتماشى مع الخطط التنموية لكل مركز.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل محافظ قنا، الاجتماع بتهنئة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم على مناصبهم الجديدة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد عبدالحليم، على ضرورة وضع تصور شامل لتنمية الموارد المحلية لكل مركز، استنادًا إلى الرؤية العامة التي وضعتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مع متابعة تنفيذ المشروعات المخططة والجارية.

ووجه محافظ قنا ، بسرعة تطبيق التحول الرقمي في العمل الإداري، والاستفادة من التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية بجودة أعلى وفي وقت أقل، ما يعزز من كفاءة الجهاز الإدارى.

وأكد عبد الحليم، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، من خلال تفقد الطرق، الإنارة، المرافق العامة، والأسواق، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وإزالة أي عقبات تعترض سرعة الإنجاز، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وشدد محافظ قنا ، على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتفعيل اللقاءات الأسبوعية لسماع شكاواهم، مع العمل على وضع حلول جذرية لها، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من منظومة الشكاوى الموحدة والمراكز التكنولوجية لتسهيل متابعة الشكاوى والطلبات.

وأكد عبدالحليم، بأنه سوف يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتقييم أداء المسؤولين، مع تدريب وتأهيل القيادات التنفيذية لتحسين الأداء الوظيفى، وأهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وشدد محافظ قنا ، على سرعة حصر الأصول وأراضي أملاك الدولة غير المستغلة، وإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية للمحافظة لتعظيم الاستفادة منها، وشدد على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتكافؤ الفرص.
 



قنا المشاركة المجتمعية الخريطة الاستثمارية حركة التنقلات أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة

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