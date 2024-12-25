مدبولي: الحكومة مستبشرة بوصول النمو الاقتصادي 4% عام 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان التحديات التي واجهت العالم ومصر اثر علي الدولة المصرية لافتا ان مصر مرت بفترة شديدة الاضطراب منذ كوفيد ١٩ وحتي ما يحدث الان في المنطقة ، لافتا ان مصر تقع في منطقة سيادية السخونة والاضطراب ولكن الدولة كانت قادرة علي الحفاظ علي استقرار وسلامة الاقتصاد.



واضاف خلال لقائه بمجموعة من المستثمرين ان الحكومة مستبشرة ان يصل النمو الاقتصادي الي ٤٪؜ عام ٢٠٢٥ ونأمل ان يصل ٦ او ٧٪؜ الفترة المقبلة، مشيرا الي ان الحكومة مستمرة في الاصلاح الهيكلي والاقتصادي .



ولفت ان الدولة تحاول التركيز علي تمكين القطاع الخاص رغم التحديات الادارية التي نعمل علي مواجهتها ، مؤكدا اننا نركز ايضا ان نجذب استثمارات اجنبية لكننا نثق في القطاع الخاص الوطني.



واكد مدبولي ان القطاع الوطني هو الاساسي للتنمية لافتا ان القطاع الخاص الوطني الاقدر داخل مصر مؤكدا ان هناك نمو في جميع المجالات رغم التحديات التي تواجه البلاد.