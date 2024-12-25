بيد الهون.. قصة مقـ ـتل محفظة القرآن على يد زوجها بعين شمس

جريمة زوجية مأساوية شهدتها منطقة عين شمس في القاهرة حيث لقيت محفظة قرآن تدعى هند مصرعها على يد زوجها بعدما تعدى عليها بضربة في الرأس مستخدما يد الهون، مما نتج عنه إصابتها ووفاتها.

قصة مقتل محفظة قرآن على يد زوجها في عين شمس

الواقع بدأت بتغيب الزوجة - محفظة القرآن - عن الحضور إلي منزل أسرتها، ثم مكالمة هاتفية من زوجها يخبرهم فيها اختفاء زوجته، وبدأت الأسر تتحرك باحثة عن الفتاة حيث ذهبوا الي شقتها باحثين عنها ووجدوها ملقاة داخل الحمام غارقة في دمائها، وملقاة داخل دورة المياه.

والدة سيدة عين شمس، قامت بالاتصال بالإسعاف للتأكد من كونها على قيد الحياة أم لا، إلا أنها تأكدت بعدها من وفاة ابنتها، وفي هذه الأثناء حضر زوجها وأمسك بيدها وكان يغشى عليه والمتواجدين يحاولون إفاقته إلا أن جريمته انكشفت لرجال المباحث في القاهرة وتم القبض عليه.

وكشفت التحريات التي أجرتها فرق المباحث أن المتهم كان دائم الخلافات مع زوجته إلى أن قام بحقن المأكولات والمشروبات بالسم وفي يوم الواقعة قام بالاعتداء عليها بالضرب على رأسها بـ آلة حادة - يد الهون - حتى سقطت غارقة في دمائها وفر هاربا من الشقة وقام بالاتصال بأسرتها معللا لهم بأنه لا يجد زوجته.

قصة محفظة القرآن بدأت قبل سنوات حين تزوجت من المتهم في شقة بمنطقة عين شمس في القاهرة، وكانت المشكلات لا تغادر منزلهم الصغير في كل ليلة، كون الزوج كان يحاول إجبارها على مساعدته ماديا ويتحصل على أموال منها، حتى أنه حاول وضع سم لها مرتين وفي المرة الثالثة وأثناء التشاجر معها ضربها على رأسها مستخدما يد الهون حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغا من سيدة أفادت بالعثور علي جثة ابنتها - محفظة قرآن - داخل شقة سكنية بنطاق القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى مسرح الحادث لكشف الملابسات وأسباب الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.