قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص مُنظما للأسواق بشكل أكبر
نتنياهو يعتزم حضور حفل تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا
مدبولي: أصبح لدى الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر بالإدارة والتشغيل
بعد 72 ساعة بحث.. استخراج جثة شاب من حفرة بجبل أبو رواش.. صور
صحف عبرية تفضح نتنياهو: لا يريد وقفًا للقتال بل حكما عسكريا لغزة
الوزراء: بنهاية 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز
بيراميدز يضرب فاركو بثلاثية في الدوري
الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي
حالة تأهب.. أمن القاهرة يستعد لتأمين الكريسماس وقداس عيد الميلاد
مدبولي: الحكومة مستبشرة بوصول النمو الاقتصادي 4% عام 2025
هل تفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة.. المالية تحسم الجدل| فيديو
رئيس الوزراء: استمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي «رسالة ثقة ومصداقية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

برلماني: التخصصات العلمية مفتاح المستقبل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي
×

أعرب النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي نصحت الأسر المصرية بالتركيز على تعليم الطلاب علوم الحاسب، الفيزياء، والرياضيات، مشيرا إلى أن هذه التخصصات تمثل المستقبل المهني المشرق للشباب.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أهمية دور الحكومة في توعية الأسر المصرية والطلاب بأهمية الالتحاق بهذه الكليات التي تضمن توفير فرص عمل متميزة للخريجين.

كما أشار إلى الحاجة الملحة لإنشاء المزيد من الكليات المتخصصة في التخصصات العلمية والتكنولوجية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وطالب النائب بضرورة وضع سياسات وبرامج جديدة لتشجيع الطلاب على الالتحاق بهذه الكليات، مع تقليص إنشاء الكليات التي يصعب على خريجيها الحصول على فرص عمل.

أكد على أهمية ربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطوير التعليم الفني والتكنولوجي لتلبية الطلب المتزايد على خريجي هذه المجالات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ التخصصات العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

طلبة كلية الشرطة

خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة 2024

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025| تفاصيل

ناهد السباعى وحورية فرغلى

الفيديوهات مش كاملة.. رد رانيا فريد شوقى على أزمة ناهد السباعى وحورية فرغلى

نتيجة كلية الشرطة 2024 - 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2024 2025 وطريقة الحصول عليها

موجة برد قارس

الأرصاد تحذر من موجة برد قارس تضرب البلاد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد .. الأوقاف بتقدملك الحل

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو: الحوثيون سيتعلمون الدرس الذي تعلمته حماس وحزب الله

سوريا والبحرين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية البحريني ونظيره السوري

سوريا- الإمارات

الخارجية الإماراتية تؤكد على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا

بالصور

إطلالة لافتة.. إنجي المقدم تشعل السوشيال ميديا

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بمدينة الزقازيق ويستمع لعدد من المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمنزل كارول سماحة.. إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس بحضور سميرة سعيد

إلهام شاهين وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى
إلهام شاهين وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى
إلهام شاهين وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى

إطلالة جذابة .. حمدي المرغني وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد