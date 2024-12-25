برلماني: التخصصات العلمية مفتاح المستقبل

أعرب النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي نصحت الأسر المصرية بالتركيز على تعليم الطلاب علوم الحاسب، الفيزياء، والرياضيات، مشيرا إلى أن هذه التخصصات تمثل المستقبل المهني المشرق للشباب.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أهمية دور الحكومة في توعية الأسر المصرية والطلاب بأهمية الالتحاق بهذه الكليات التي تضمن توفير فرص عمل متميزة للخريجين.

كما أشار إلى الحاجة الملحة لإنشاء المزيد من الكليات المتخصصة في التخصصات العلمية والتكنولوجية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وطالب النائب بضرورة وضع سياسات وبرامج جديدة لتشجيع الطلاب على الالتحاق بهذه الكليات، مع تقليص إنشاء الكليات التي يصعب على خريجيها الحصول على فرص عمل.

أكد على أهمية ربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطوير التعليم الفني والتكنولوجي لتلبية الطلب المتزايد على خريجي هذه المجالات.