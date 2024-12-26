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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل.. عبقري التلاوة وملك المقامات القرآنية

ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل
ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل
عبد الرحمن محمد
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تحل علينا اليوم، الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل، أحد أعلام التلاوة المصرية وأحد أبرز المقرئين الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ قراءة القرآن الكريم. 

الشيخ مصطفى إسماعيل، الذي وُصف بأنه "ملك المقامات القرآنية"، لم يكن مجرد قارئ عادي، بل كان أيقونة حقيقية أبهرت القلوب والأذان بجمال صوته وتمكنه الفريد من المقامات الموسيقية، والتي بلغت 19 مقامًا.

تسجيلات لا تزال تُبهر الأجيال

علاء حسني، حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، عبّر عن أمله في جمع تسجيلات جده التي تجاوزت 3000 ساعة، وأشار إلى رغبته في أن تعود تسجيلات الشيخ للنور، وأن يتم إعادة إذاعة الأذان بصوته عبر القناة الأولى.

 وأضاف: "جدي لم يكن مقرئًا عاديًا، فقد سخّر صوته للقرآن، عكس ما يفعله الكثيرون الذين يستخدمون القرآن لإبراز جمال أصواتهم. كان جدي يعرف حنجرته كما يعرف الإنسان عضلات جسده، وكان يتعامل معها بدقة وإتقان نادرين".

وأوضح أن تأثير الشيخ مصطفى إسماعيل امتد إلى خارج حدود مصر، حيث نالت تلاواته إعجاب المستمعين في تركيا وشرق آسيا، وما زال صوته يُدرس ويُحلل من قبل موسيقيين كبار، معتبرين إياه بطلاً في تطويع المقامات الموسيقية.

علاقة مميزة مع الرؤساء

حفيد الشيخ أشار أيضًا إلى أن جده كان يتميز بأناقته واهتمامه بمظهره، إلى جانب علاقته الجيدة مع الرؤساء. ففي عام 1965، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر، كما حصل على تكريمات في لبنان وسوريا والسعودية والكويت وغيرها من الدول.

محطات بارزة في مسيرة الشيخ مصطفى إسماعيل

1. المولد والنشأة: ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في 17 يونيو 1905 بقرية ميت غزال، مركز السنطة بمحافظة الغربية. أتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه الثانية عشرة، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا لدراسة التجويد والقراءات.


2. البداية المبكرة: برزت موهبته منذ صغره، وذاعت شهرته في سن الـ16 بعد مشاركته في عزاء حسين بك القصبي بطنطا، حيث استمع إليه كبار أعيان مصر.


3. قارئ الملوك: بعد إعجاب الملك فاروق بتلاوته، عُين قارئًا للقصر الملكي، وهو منصب عزز من شهرته وقيمته بين المقرئين.


4. إذاعة القرآن الكريم: في عام 1945، بدأ صوت الشيخ يُذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، فزاد ارتباط الجمهور المصري والعربي بصوته.


5. جولات عالمية: زار الشيخ مصطفى إسماعيل العديد من الدول لإحياء ليالي رمضان وقراءة القرآن في مناسبات دينية كبرى، من أبرزها قراءة تلاوته الشهيرة في المسجد الأقصى عام 1960 بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.


6. التكريمات: حصل على العديد من الأوسمة من مصر وخارجها تقديرًا لموهبته، وألقابه مثل "قارئ الملوك والرؤساء" و"صاحب الحنجرة الذهبية" تعكس قيمته ومكانته.

إرث خالد

رحل الشيخ مصطفى إسماعيل عن عالمنا في 26 ديسمبر 1978، ودفن في مسقط رأسه بقرية ميت غزال بمحافظة الغربية، لكنه ترك وراءه إرثًا خالدًا من التلاوات النادرة التي لا تزال تتردد عبر الأجيال، شاهدة على عبقريته وتفرده.

اليوم، وبعد مرور 46 عامًا على وفاته، يبقى الشيخ مصطفى إسماعيل رمزًا خالدًا للقرآن الكريم وتلاوته، وصوتًا لن ينطفئ في ذاكرة الأمة.

ملك المقامات القرآنية ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل علاقة مميزة مع الرؤساء لشيخ مصطفى إسماعيل

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