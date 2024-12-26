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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

ركيزة المستقبل.. دعوات برلمانية لربط التخصصات العلمية بسوق العمل

مجلس النواب
مجلس النواب
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في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم نحو الرقمنة والتكنولوجيا، أصبح التركيز على التعليم العلمي والتقني ضرورة ملحة.

انطلقت دعوات برلمانية تطالب الحكومة بتطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على التوسع في إنشاء الكليات المتخصصة وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها لضمان مستقبل مهني واعد.

أعرب النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي نصحت الأسر المصرية بالتركيز على تعليم الطلاب علوم الحاسب، الفيزياء، والرياضيات، مشيرا إلى أن هذه التخصصات تمثل المستقبل المهني المشرق للشباب.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أهمية دور الحكومة في توعية الأسر المصرية والطلاب بأهمية الالتحاق بهذه الكليات التي تضمن توفير فرص عمل متميزة للخريجين.

كما أشار إلى الحاجة الملحة لإنشاء المزيد من الكليات المتخصصة في التخصصات العلمية والتكنولوجية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وطالب النائب بضرورة وضع سياسات وبرامج جديدة لتشجيع الطلاب على الالتحاق بهذه الكليات، مع تقليص إنشاء الكليات التي يصعب على خريجيها الحصول على فرص عمل.

أكد على أهمية ربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطوير التعليم الفني والتكنولوجي لتلبية الطلب المتزايد على خريجي هذه المجالات.

أعلن النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تأييده التام نصيحةَ الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الأُسر المصرية الذين لديهم طلاب في المدارس والجامعات، بالاهتمام بعلوم الحاسب والفيزياء والرياضيات؛ لأن هذا هو المستقبل كله، موجهًا التحية إلى الرئيس السيسي على هذه النصيحة المهمة التي تضمن حصول خريجي هذه الكليات على فرص عمل بمجرد تخرجهم في كلياتهم.

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة الحكومةَ بالتركيز في التوسع في إنشاء هذه الكليات بجميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وغيرها من الكليات الأخرى التي يكون سوق العمل في احتياج إلى خريجيها، والحد من إنشاء الكليات التي أصبحت هناك صعوبة لدى غالبية خريجيها في الحصول على فرص للعمل، مؤكدًا ضرورة إعطاء أولوية قصوى للربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل مع التركيز على تطوير وتحديث منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.

البرلمان مجلس النواب الحكومة الرقمنة والتكنولوجيا

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