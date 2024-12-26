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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

إطلالة جريئة وأنيقة.. سيرين عبد النور بفستان أحمر ناري تخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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في إطلالة ساحرة تجمع بين الأناقة والجرأة، تألقت الفنانة سيرين عبد النور بشكل استثنائي خلال احتفالات الكريسماس، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" عدة صور جديدة أظهرت فيها جمالها وأناقتها المميزة.

إطلالة سيرين عبد النور فى الكريسماس

ارتدت سيرين فستانًا طويلًا باللون الأحمر الناري الذي أضاف إليها لمسة من الجاذبية والأنوثة، حيث كان الفستان مزودًا بتطريزات دقيقة تزينه، مما أضفى عليه مزيدًا من الفخامة.

 ورغم تصميمه الأنيق، كان لفتة الجمال الحقيقية تكمن في الفتحة الجانبية الكبيرة التي ظهرت بها سيرين، والتي أضافت لمسة جريئة للإطلالة، مما جعلها تتميز بين الإطلالات الاحتفالية الأخرى.

لتكمل سيرين إطلالتها المبهرة، اختارت قفازات يد بنفس لون الفستان، مما أضاف انسجامًا رائعًا بين كافة تفاصيل المظهر. 

كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا بدرجات الألوان الترابية، مما أبرز جمال ملامح وجهها بشكل طبيعي وأنيق.

 وكانت تسريحة شعرها المنسدلة على الجانبين تُكمل الإطلالة بشكل جذاب وراقٍ.

أما بالنسبة للحذاء، فقد نسقته سيرين بشكل مميز مع الفستان، حيث اختارت حذاءً باللون الأحمر ليزيد من تناغم الإطلالة ويمنحها المزيد من التألق. 

ولإضفاء لمسة من الفخامة على إطلالتها، زينت نفسها بمجوهرات  رائعة تضم حلقًا وكولية أنيق، مما أضاف مزيدًا من اللمعان والتألق إلى مظهرها.

تلك الإطلالة الجريئة والمميزة التي اختارتها سيرين عبد النور، جعلتها محط أنظار متابعيها وجعلت صورها تنتشر بسرعة عبر منصات السوشيال ميديا، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بتنسيقها الرائع والفريد من نوعه.

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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