أجواء شديدة البرودة تسيطر على البلاد والرياح مستمرة| الطقس اليوم

الطقس اليوم.. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، تشير إلى سيطرة أجواء شديد البرودة على أغلب أنحاء البلاد، حيث سجلت درجة الحرارة فى القاهرة الكبرى الساعة السابعة صباحا 12 درجة مئوية، ومن المتوقع مع تقدم ساعات اليوم أن تسجل درجة الحراره العظمى فى القاهرة الكبرى 18 درجة.

يصاحب ذلك نشاط للرياح تظل مستمرة خلال الطقس اليوم، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وتظل الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم يظل مائلا للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يظل شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حيث يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وحول فرص سقوط الأمطار، متوقع أن تشهد البلاد مساء اليوم، أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 8 درجات

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 4 درجات

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 7 درجات

وتظل درجات الحرارة منخفضة حتى نهاية الأسبوع الجاري، بينما تشتد فرص الأمطار خلال الطقس غدا، الجمعة، لتكون متوسطة نسبيا بدلا من الخفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويظل نشاط الرياح مستمر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.