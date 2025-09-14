إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

أصيب ثمانية سياح إسرائيليين بجروح وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة، إثر حادث سير وقع ليل السبت – الأحد في مقاطعة كوانغ ناي جنوب وسط فيتنام، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة سياحية كانت تقل مجموعة من السياح الإسرائيليين بشاحنة، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب وأضرار كبيرة لحقت بالحافلة.

وأشارت التقارير إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات محلية، حيث تم إجلاء ثلاثة منهم عبر شركة التأمين "باسبورتكارد" بالتعاون مع شركة "ماغنوس" للبحث والإنقاذ، في حين تم نقل الآخرين لتلقي الإسعافات الأولية داخل فيتنام.

وأظهرت صور من موقع الحادث، تلقتها غرفة الطوارئ في "باسبورتكارد"، الأضرار الكبيرة التي لحقت بمقدمة الحافلة نتيجة الاصطدام، إضافة إلى إغلاق كامل للطريق في موقع الحادث.

وقال أحد الإسرائيليين ممن شاركوا في جهود الإجلاء ووثقوا المشهد: "الطريق مغلق بالكامل تقريبا، والحافلة تعرضت لأضرار بالغة. نحتاج إلى سيارة إسعاف لنقل المصابين عبر الجانب الآخر من الطريق".