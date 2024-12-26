تكثيف أعمال المساحات الخضراء بشارع سلمي سليم بالأقصر

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال زيادة المسطحات الخضراء بشارع سلمي سليم بطول حوالى (1)كم تقريباً الذي يعد أحد أهم شوارع الأقصر، نظرا لكونه مدخلاً لمعابد الكرنك، وذلك بعد رفع كفاءته بإعادة أعمال تركيب الإنترلوك وترميم البلدورات بالمونة الأسمنتية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف جهود تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وزيادة المسطحات الخضراء بطريق المسار السياحي والميادين والشوارع بمدينة الأقصر



وأوضح الشرابى، أنه تم زراعة العديد من الشتلات والأشجار بالشارع والتي تشتمل على عدد 46 نخيل كوكس أطوال 5متر

80 جهنمية جلابرا 2م

80 ريكوفاليم كبير

80كف مريم كبير

600صبار أوفربيا

والدرانتا والانتيرا للمحددات..

250 بنت القنصل حمراء

إلى جانب أعمال الديكور.

وفي سياق آخر ، أوضح الشرابي انه في إطار التواصل الفوري مع المواطنين والإستجابة الفورية مطالبهم استجاب المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لمطالب أهالى نجع جودة بتركيب بلاط إنترلوك في المنطقة المحيطة لمسجد النور، حيث قام الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بجولة تفقدية لمسجد النور بنجع جوده للبدء في أعمال تركيب بلاط انترلوك ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد، موضحاً أن محافظ الأقصر وجه بتنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالمنطقة طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، كما أكد على أهمية التواصل مع المواطنين وتحقيق مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية ونشر الشعور بالرضا بين المواطنين.