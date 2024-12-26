قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتصالات النواب لـ«صدى البلد»: إلغاء تطبيق التيك توك في مصر بهذه الحالة|فيديو
وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد مصطحبا مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين
قيادة قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لمدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية
لافروف: النظام في أوكرانيا تجاهل كل الاتفاقات
"شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الخميس 25 ديسمبر 2024
التعليم تتيح تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025.. قريبا
وداعا لأزمة شبكات المحمول.. تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي وتشغيلها في مصر
توقف حركة الملاحة بميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لليوم الرابع
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024| فيديو
نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية “قرية الأمل”باليوم العالمي لذوي الإعاقة
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. بكام عيار 21 النهارده| فيديو
أجواء شديدة البرودة تسيطر على البلاد والرياح مستمرة| الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تكثيف أعمال المساحات الخضراء بشارع سلمي سليم بالأقصر

تكثيف أعمال المساحات الخضراء بشارع سلمي سليم بالأقصر
تكثيف أعمال المساحات الخضراء بشارع سلمي سليم بالأقصر
شمس يونس
×

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال زيادة المسطحات الخضراء بشارع سلمي سليم بطول حوالى (1)كم تقريباً الذي يعد أحد أهم شوارع الأقصر، نظرا لكونه مدخلاً لمعابد الكرنك، وذلك بعد رفع كفاءته بإعادة أعمال تركيب الإنترلوك وترميم البلدورات بالمونة الأسمنتية. 

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف جهود تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وزيادة المسطحات الخضراء بطريق المسار السياحي والميادين والشوارع بمدينة الأقصر 


وأوضح الشرابى، أنه تم زراعة العديد من الشتلات والأشجار بالشارع والتي تشتمل على عدد 46 نخيل كوكس أطوال 5متر
80 جهنمية جلابرا 2م
80 ريكوفاليم كبير
80كف مريم كبير 
600صبار أوفربيا 
والدرانتا والانتيرا للمحددات..
250 بنت القنصل حمراء
إلى جانب أعمال الديكور.

وفي سياق آخر ، أوضح الشرابي انه في إطار التواصل الفوري مع المواطنين والإستجابة الفورية مطالبهم استجاب المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لمطالب أهالى نجع جودة بتركيب بلاط إنترلوك في المنطقة المحيطة لمسجد النور، حيث قام الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بجولة تفقدية لمسجد النور بنجع جوده للبدء في أعمال تركيب بلاط انترلوك ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد، موضحاً أن محافظ الأقصر وجه بتنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالمنطقة طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، كما أكد على أهمية التواصل مع المواطنين وتحقيق مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية ونشر الشعور بالرضا بين المواطنين.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر رئيس مدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

أمطار ورعد

موجة طقس غير مستقرة.. معلومات عن المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر خلال أيام

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر

حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر

البسو تقيل .. حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يستفز جمهور الاهلي بصورته مع نجم الزمالك

كهربا

الغندور يكشف سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

أرشيفية

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

ترشيحاتنا

أسعار الفراخ وطبق البيض اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أسعار الفراخ وطبق البيض اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

سيف الجزيري

بعد عرض الوداد| هل يرحل الجزيري عن الزمالك؟ .. بما رد النادي

الزمالك

رغم تهديده بعقوبة وغرامة.. جروس يطالب الزمالك بصفقات جديدة

بالصور

بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو

إطلالة جريئة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بشورت قصير في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

الكريسماس بأزياء غريبة.. ياسمين رئيس ودينا الشربيني بإطلالات مفاجئة

الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد