عليك ارتداء الكمامة.. طبيبة تكشف تفاصيل عن دور البرد المنتشر

حذرت الدكتورة سماح نوح من انتشار الكحة ونزلات البرد.

ونصحت “نوح” بارتداء الكمامة عند السفر أو النزول العمل في تجمع أو طالب في مدرسة أو نزول سوق.

وقالت: “إذا ظهرت عليك أعراض الحمى وضيق التنفس والنهجان والكحة المميتة، فعليك بالجلوس في المنزل والخروج يكون إلا للضرورة، وإذا تعرض طالب لنزلة البرد والكحة فلا بد من عدم الحضور بالمدرسة أو حضانة، وفي فترة الامتحانات عليك بلبس الكمامة".

ونصحت بتناول الأكل الصحي البيتي والابتعاد عن الوجبات الجاهزة، كما يجب تناول السوائل والمسلوق والفاكهة والخضار لرفع المناعة.

وأضافت: “إذا كانت كحة مستمرة يفضل زيارة دكتور لتحديد جلسات، وممنوع استخدام أكثر من خافض حرارة لهم نفس المادة الفعالة ويفضل التبادل مع سيتال”.

وتابعت: “كما يجب المتابعة والكشف مع طبيب متخصص وعدم تناول مضادات حيوية بلا هدف، وإذا شعرت بضيق تنفس ونهجان أو ظهر كدمات لونها أزرق في الجسم، خصوصا الأطفال أو حرارة لا تنخفض عليك الذهاب إلى الطوارئ فورا”.