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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ورشة عمل عن " أسرتي قوتي" في بورسعيد

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
أمل مجدى
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تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ثاني ورش المرحلة الثانية من المبادرة القومية " أسرتي قوتي" في محافظة بورسعيد، التي تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022.

حضر الورشة من جانب محافظة بورسعيد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، واللواء أيمن جمال الدين مساعد المحافظ، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس، منسق عام مشروع المبادرة، بالإضافة إلى عدد من مديري المديريات والجهات المعنية بالمحافظة، وعدد من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

في سياق متصل أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد على أن الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة عمل عظيم، ومسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا جميعٱ ، مشددًا على ضرورة  تقديم  كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمامهم، مشيًرا أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، ووضع حلول عاجلة لمشاكلهم والعمل على تلبية طلباتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وقدم "محافظ بورسعيد" خلال كلمته في الورشة، الشكر والتقدير للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على ما يبذله من جهود لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مؤكدًا حرصه الدائم على المشاركة في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تخدم ذوي الإعاقة.

ومن ناحية أخرى أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تهدف إلي التوعوية بدور الأسرة المصرية في دعم ودمج أبناءهم من ذوي الإعاقة في المجتمع، وكذلك دور الجهات المعنية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الورشة شهدت نقاشات موسعة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، واستعرضت الورشة الخدمات المتاحة لهم في مختلف المجالات داخل المحافظة، مع التركيز على النماذج المتميزة من ذوي الإعاقة وأسرهم، لدعمهم وتشجيعهم في تحقيق التمكين الصحي والنفسي والمجتمعي لهم، كما شهدت الورشة الاستماع لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من قبل محافظ بورسعيد، الذي وجه القيادات التنفيذية في المحافظة بضرورة العمل على تلبيتها بشكل فوري.

محافظة بورسعيد المبادرة القومية القومي للأشخاص

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