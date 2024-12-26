أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسله الجديد "الكابتن" |شاهد

بدأ الفنان أكرم حسني تصويره مسلسله الجديد “الكابتن”، والمقرر أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم لعام 2025.

واستقر أكرم حسني على تقديم مسلسل 15 حلقة، يحمل اسم "الكابتن" عن قصة أيمن الشايب و تأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني،

أبطال أكرم حسنى

يشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل "الكابتن" النجمات أية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري .

الجدير بالذكر، إن أكرم حسني تعاون في أول بطولة درامية له مع المنتج كريم أبو ذكري في مسلسل "الوصية" الذي حقق نجاح كبير وحصد العديد من الجوائز، كما قدما معا مسلسل "مكتوب عليا" والذي لاقى اشادات واسعة وحقق نجاح لافت، ويعد مسلسل "الكابتن" ثالث تعاون درامي يجمعهما.