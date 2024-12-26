ليلا فقط.. غلق محور أحمد الزمر بمدينة نصر 3 أيام| تعرف على البدائل

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبرى المشاه الخاص بالمحطة رقم (5) بمحور أحمد الزمر .

مما يستلزم الغلق الكلى لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر عند تقاطعه مع شارع محمد زكى بركات حتى شارع حسن مدكور فى الإتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام إتجاه شارع عبدالله العربى ، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً فقط إبتداءً من الساعة 12,05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 27/12/2024 ولمدة (3 ليالى).

وذلك على النحو التالى:

- الإتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام : يسلك يميناً شارع محمد زكى بركات يساراً شارع جمال زين والإستكمال مع حركة سير السيارات شارع حسن مدكور إتجاه محور أحمد الزمر مرة أخرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .