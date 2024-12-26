الهندسة 68%.. ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الجامعات الخاصة والأهلية بدأت في حصر الاماكن الشاغرة بالكليات لديها لتفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة 2024 خلال إجازة منتصف العام الدراسي للالتحاق بالتيرم الثاني بالجامعات.

وأضاف أن التقديم للكليات الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية سيعلن عن موعده خلال الفترة المقبلة حيث إنه من المرجح أن يتم فتحه خلال شهر فبراير المقبل، بقرار من خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

وأشار إلى أن تنسيق التيرم الثاني بالجامعات الخاصة والأهلية سيكون وفقًا للحدود الدنيا التي جرى قبول الطلاب بها في الفصل الدراسي الأول 2024، وأيضًا المصروفات الدراسية دون تغيير.

وأقر المجلس الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وجاءت على النحو التالى: