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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

تطور مفاجئ..زد يرفض ضم نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب
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فاجأت إدارة نادي زد إف سي الجميع برفضها التعاقد مع لاعب وسط النادي الأهلي، كريم نيدفيد، والذي كان من المتوقع انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نفي المفاوضات:

وعلم صدي البلد، أن إدارة زد إف سي لم تدخل في أي مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب، وأن الأنباء التي ترددت حول هذا الأمر غير صحيحة.

أسباب الرفض:

وأوضحت المصادر أن نادي زد إف سي لا يعتزم تدعيم خط الوسط في الوقت الحالي، حيث يركز الفريق على تدعيم مراكز أخرى مثل الظهير والجناح. كما أكدت المصادر أن إدارة النادي لم تشعر بالحاجة إلى ضم لاعب بقدرات كريم نيدفيد في الوقت الحالي.

مستقبل نيدفيد مع الأهلي:

يواجه كريم نيدفيد موقفًا صعبًا مع النادي الأهلي، حيث خرج من حسابات المدير الفني مارسيل كولر، ولم يشارك سوى في مباراة واحدة هذا الموسم. ويرغب اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء للحصول على فرص للعب بشكل مستمر.

تطورات مستمرة:

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، حيث قد يبحث كريم نيدفيد عن عروض من أندية أخرى.

كريم نيدفيد الاهلي زد

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