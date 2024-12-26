البحيرة: استمرار فعاليات سوق اليوم الواحد للأسبوع الثالث على التوالي

واصل سوق اليوم الواحد بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة والمقام أمام مبنى الغرفة التجارية، فعالياته للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بدأ اليوم الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساءً، لتقديم تجربة تسوق مميزة تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة.

ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وفي إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار تنافسية للمواطنين.

وضم السوق العديد من المعروضات التى تضم أسماك طازجة ومملحة، لحوم، ودواجن و منتجات ألبان، بيض، وعسل و خضروات وفواكه طازجة وتمور ومواد غذائية متنوعة ومنظفات منزلية.

وتؤكد الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن سوق اليوم الواحد يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والمعارض التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية ودعم الاستقرار المعيشي للمواطنين.

مشيرة إلى أن سوق اليوم الواحد يعد نموذجًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن المحافظة مستمرة في التنسيق مع وزارة التموين لإقامة المزيد من هذه الأسواق في مختلف مراكز المحافظة.