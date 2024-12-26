لو قِدِر يكسبه | منشور مفاجئ من الدرديري عن الأهلي بسبب المصري

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري علي أداء نادي المصري في الفترة الأخيرة.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: المصري بقيادة علي ماهر بقى فريق ممتاز جدا وصعب التغلب عليه لذلك أنا بقول لو الاهلي قدر يكسب انهارده يبقي الاهلي فريق ممتاز هو كمان".



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، التحضير لخوض مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري، كونها إحدى المطبات الصعبة فى رحلة المارد الأحمر للحفاظ على بطولة الدوى، خاصة أن الفريق البورسعيدى يقدم هذا الموسم عروضا قوية للغاية



ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا ، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، وذلك عقب ختام الفريق استعداداته للمباراة اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك قبل السفر إلى برج العرب استعدادا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.