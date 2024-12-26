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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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قرارات حاسمة .. حظر استضافة العرافين والمنجمين لهذه الأسباب

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن
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قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن حماية المجتمع من انتشار الخرافات والمعلومات المغلوطة، والحفاظ على المصداقية المهنية لوسائل الإعلام،  بعيدًا عن الترويج لما يخالف العلم والمنطق، أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام توجيهاً لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين.

ودعا  إلي استطلاع مستقبل المنطقة والعالم، عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخري ، والإستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين.

ودعا أيضا للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم ،والذين يستهدفون إهانة العقل ، وتسفيه المعرفة .. وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها.

وقال ان واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل ، وتعظيم العلم ، وتعزيز المنطق .

أشاد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بأهمية هذا القرار المهم،لانه يدعو إلى تجنب الاعتماد على العرافين والمنجمين ، وهذا النوع من الضيوف بشكل عام، لأنهم يدعمون فكرة الخرافة والدجل والتنبؤ بالأحداث، وهو ما انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وقال صفوت العالم خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان هذا القرار كان من الضروري اتخاذه لأنه واحد من التحديات التي يواجهها الاعلام المصري في الفترة الراهنة.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

احمد المسلماني قرارات عاجلة المشعوذين العرافين اعلام مصر

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