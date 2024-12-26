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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الأهلي يتقدم على المصري بهدف عطية الله في شوط مثير

يحيي عطية الله
يحيي عطية الله
حمزة شعيب
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 نجح النادي الأهلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام المصري البورسعيدي متقدمًا بهدف نظيف، في المباراة التي تقام حاليًا على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

هدف عالمي يفتتح التسجيل:

جاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 39 عن طريق النجم المغربي يحيى عطية الله، والذي سجل هدفًا عالميًا من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس المصري عن التصدي لها، من ضربة حرة مباشرة.

بداية قوية للمصري:

شهدت بداية المباراة ضغطًا هجوميًا مكثفًا من جانب فريق المصري، الذي سعى لتسجيل هدف مبكر. نجح المصري في فرض سيطرته على وسط الملعب خلال الدقائق الأولى، ولكن دفاع الأهلي بقيادة محمد الشناوي وقف بالمرصاد لكل هجمات الفريق البورسعيدي.

رد فعل الأهلي:

مع مرور الوقت، استطاع الأهلي تنظيم صفوفه والعودة إلى المباراة، وبدأ في تهديد مرمى المصري ببعض الهجمات المرتدة الخطيرة. وصولًا للهدف الذي جاء من تسديدة رائعة ليحيى عطية الله.

تشكيلات الفريقين:

  • الأهلي: محمد الشناوي، أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.
  • المصري: محمود جاد، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي، سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.
المصري البورسعيدي الأهلي الاهلي والمصري

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