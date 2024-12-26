الأهلي يتقدم على المصري بهدف عطية الله في شوط مثير

نجح النادي الأهلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام المصري البورسعيدي متقدمًا بهدف نظيف، في المباراة التي تقام حاليًا على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

هدف عالمي يفتتح التسجيل:

جاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 39 عن طريق النجم المغربي يحيى عطية الله، والذي سجل هدفًا عالميًا من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس المصري عن التصدي لها، من ضربة حرة مباشرة.

بداية قوية للمصري:

شهدت بداية المباراة ضغطًا هجوميًا مكثفًا من جانب فريق المصري، الذي سعى لتسجيل هدف مبكر. نجح المصري في فرض سيطرته على وسط الملعب خلال الدقائق الأولى، ولكن دفاع الأهلي بقيادة محمد الشناوي وقف بالمرصاد لكل هجمات الفريق البورسعيدي.

رد فعل الأهلي:

مع مرور الوقت، استطاع الأهلي تنظيم صفوفه والعودة إلى المباراة، وبدأ في تهديد مرمى المصري ببعض الهجمات المرتدة الخطيرة. وصولًا للهدف الذي جاء من تسديدة رائعة ليحيى عطية الله.

تشكيلات الفريقين: