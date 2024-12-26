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هجوم عنيف على الشناوي من جماهير الأهلي بعد أدائه بالشوط الأول أمام المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

هجوم عنيف على الشناوي من جماهير الأهلي بعد أدائه بالشوط الأول أمام المصري

محمد الشناوي
محمد الشناوي
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شهد الشوط الأول من مباراة القمة بين الأهلي والمصري إثارة كبيرة، حيث تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 39. 

وشهد الشوط الأول أيضًا، هجوما كبيرا على حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، حيث تعرض لانتقادات من الجماهير بسبب أدائه خلال مجريات الشوط الأول.

ضغط مصري مبكر:

بدأ المصري المباراة بقوة، حيث ضغط على دفاعات الأهلي منذ الدقائق الأولى، وهدد مرمى الشناوي في أكثر من مناسبة. وقد كاد المصري أن يسجل هدفًا مبكرًا لولا تألق الشناوي في التصدي لبعض الكرات الخطيرة.

أخطاء الشناوي تثير الجماهير:

تعرض محمد الشناوي لانتقادات حادة من جانب جماهير الأهلي بعد ارتكابه بعض الأخطاء خلال الشوط الأول. أبرز هذه الأخطاء كان احتكاكه مع مهاجم المصري فخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء، والذي كان قريبًا من منح المصري ركلة جزاء.

هدف الأهلي:

في الدقيقة 39، تمكن يحيى عطية الله من تسجيل هدف التقدم للأهلي، مستغلاً كرة عرضية من زميله. هذا الهدف منح الأهلي الأفضلية في النتيجة، وهدأ من وتيرة المباراة.

تشكيلات الفريقين:

  • الأهلي: محمد الشناوي، أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.
  • المصري: محمود جاد، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي، سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.
محمد الشناوي حارس الأهلي الأهلي الاهلي والمصري

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