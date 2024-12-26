هجوم عنيف على الشناوي من جماهير الأهلي بعد أدائه بالشوط الأول أمام المصري

شهد الشوط الأول من مباراة القمة بين الأهلي والمصري إثارة كبيرة، حيث تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 39.

وشهد الشوط الأول أيضًا، هجوما كبيرا على حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، حيث تعرض لانتقادات من الجماهير بسبب أدائه خلال مجريات الشوط الأول.

ضغط مصري مبكر:

بدأ المصري المباراة بقوة، حيث ضغط على دفاعات الأهلي منذ الدقائق الأولى، وهدد مرمى الشناوي في أكثر من مناسبة. وقد كاد المصري أن يسجل هدفًا مبكرًا لولا تألق الشناوي في التصدي لبعض الكرات الخطيرة.

أخطاء الشناوي تثير الجماهير:

تعرض محمد الشناوي لانتقادات حادة من جانب جماهير الأهلي بعد ارتكابه بعض الأخطاء خلال الشوط الأول. أبرز هذه الأخطاء كان احتكاكه مع مهاجم المصري فخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء، والذي كان قريبًا من منح المصري ركلة جزاء.

هدف الأهلي:

في الدقيقة 39، تمكن يحيى عطية الله من تسجيل هدف التقدم للأهلي، مستغلاً كرة عرضية من زميله. هذا الهدف منح الأهلي الأفضلية في النتيجة، وهدأ من وتيرة المباراة.

تشكيلات الفريقين: