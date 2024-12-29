ناصر منسي يواصل التألق وينفرد بصدارة هدافي الدوري

واصل ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، تألقه اللافت هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا ثمينًا قاد به فريقه للتقدم على الاتحاد السكندري في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف منسي في الدقيقة 66 من المباراة، بعد جملة تكتيكية رائعة بدأها النجم عبد الله السعيد بتمريرة متقنة في المساحة للظهير الأيمن عمر جابر، الذي أرسل عرضية متقنة بلمسة واحدة إلى منسي، ليحولها الأخير برأسية رائعة من الوضع طائرًا داخل الشباك.

صدارة الهدافين

بفضل هذا الهدف، رفع ناصر منسي رصيده إلى 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم، متفوقًا بفارق هدف عن محمد علي بن حمودة، مهاجم غزل المحلة.

مسيرة تهديفية قوية

على مدار مسيرته مع الزمالك، سجل منسي 19 هدفًا في 55 مباراة بقميص الأبيض. كما أحرز 44 هدفًا في الدوري المصري بمختلف الفرق التي لعب لها.

منسي يثبت مجددًا قيمته كأحد أهم المهاجمين في الدوري المصري، ويؤكد أنه عنصر حاسم في هجوم الزمالك خلال الموسم الجاري.