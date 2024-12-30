أيمن يونس: السوشيال ميديا جننت اللاعبين في مصر

علق أيمن يونس لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على حجم تأثير السوشيال ميديا على لاعبي كرة القدم في مصر .

وقال أيمن يونس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن “ المذاع على قناة “ الحدث اليوم” : ”السوشيال ميديا جننت اللاعيبة في مصر ".

وتابع أيمن يونس: "عدد كبير من اللاعبين أصبحوا ممثلين كورة وليسوا على درجة كبيرة من الموهبة والامتاع الكروي".

وأكمل ايمن يونس: "هناك مظاهر سلبية في الكرة المصرية وبعض اللاعبين يقومون بالمغالاة وطلب أموال كثيرة وفي المقابل درجة الإنتاج في الملعب محدودة للغاية ".

في سياق آخر، قال أيمن يونس :" يجب دعم محمد صلاح بالطريقة التي تليق به وصلاح لن يتكرر في تاريخ كرة القدم ونادي ليفربول والعصر الحديث وأعاتب على وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة عدم دعم صلاح بالطريقة التي تليق به ".

وتابع أيمن يونس :" محمد صلاح عمل اللي معلومش حد وصلاح اصبح مثل أعلى لاي لاعب كرة قدم في أوروبا ولازم يكون مثل اعلى للاعبين في مصر ".