نبات يتخطى سعر عملة البيتكوين موجود في بيتك.. ما القصة؟

في مفاجأة غير متوقعة، أظهرت دراسة جديدة أن نبات الكاكاو قد تفوق بجنون على سعر عملة البيتكوين، حيث تم تصنيفه كأفضل سلعة في عام 2024.

يبدو أن هذا النبات، الذي قد يوجد في منازلنا، أصبح حديث الساعة بعد أن اختاره خبراء الاقتصاد كسلعة تتفوق على الذهب والفضة، فضلاً عن العملات الرقمية.

أداء الكاكاو في الأسواق

بحسب تقرير نشره موقع روسيا اليوم، فإن سعر الكاكاو شهد زيادة مهولة، حيث تضاعف تقريباً منذ بداية العام. في يناير 2024، تم تداول العقود الآجلة للكاكاو بسعر حوالي 4000 دولار للطن، بينما وصلت في منتصف ديسمبر إلى ذروة 12700 دولار للطن.

هذه الزيادة الحادة جاءت نتيجة عدة عوامل، من بينها تعطلات الإنتاج في غرب إفريقيا، المنطقة الأكثر إنتاجًا للكاكاو في العالم.

تراجع البيتكوين أمام الكاكاو

بينما كان سعر عملة البيتكوين في ارتفاع، حيث زاد بما يقرب من 128% منذ بداية العام، إلا أن أسواق الكاكاو قد جعلته يتراجع أمام هذه السلعة الطبيعية.

سجلت البيتكوين ارتفاعاً من أكثر من 41 ألف دولار في يناير إلى قمم جديدة وصلت إلى 106500 دولار في ديسمبر، مما يوضح المنافسة القوية بين هذه الأصول.

لماذا تأثر إنتاج الكاكاو؟

لقد ساهمت الظروف الجوية القاسية ونقص الأسمدة في انخفاض إنتاج الكاكاو. يعاني المزارعون في غرب إفريقيا، ومن بينهم أكبر المنتجين مثل ساحل العاج وغانا، من جفاف شديد ودرجات حرارة مرتفعة تخطت 40 درجة مئوية، مما أثر سلبًا على المحاصيل.

إضافةً إلى ذلك، هناك أزمة حادة في صحة التربة، حيث تدهورت ثلثي الأراضي الزراعية في المنطقة، مما أدى إلى تأخير استخدام الأسمدة مقارنةً بالمعدلات العالمية.

كما تعتمد العديد من الدول في هذه المنطقة على الواردات من الأسمدة من دول مثل روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. تسبب النزاع في أوكرانيا في عام 2022 في نقص كبير في المعروض وارتفاع الأسعار، ما جعل الأمور أسوأ بالنسبة للمزارعين.

توقعات أسعار الكاكاو في 2025

مع استمرار هذه التحديات، يُتوقع أن تبقى أسعار الكاكاو عند مستويات مرتفعة تاريخياً في العام المقبل. يبدو أن عوامل المناخ ونقص الأسمدة ستبقي السوق في حالة من الاضطراب، مما يزيد من المخاوف بشأن توفر الكاكاو في المستقبل.

لقد أثبت نبات الكاكاو مرة أخرى أنه ليس مجرد مجرد مكون للشوكولاتة، بل أصبح رمزًا في أسواق السلع يتفوق حتى على العملات الرقمية الأشهر.