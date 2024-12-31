غرق طفل داخل بئر صرف صحي بمركز جهينة في سوهاج

شهد مركز جهينة غرب محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه غرقًا في بئر صرف صحي، أثناء لهوه أمام المنزل.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول الطفل "ياسين س.ث.ا" (9 سنوات، مقيم بدائرة المركز) إلى الوحدة الصحية جثة هامدة، إثر ادعاء غرق.

وبالانتقال والفحص، أفاد والده المدعو "سالم ث.ا" (38 عامًا، حاصل على دبلوم، ومقيم بذات الناحية) أن الطفل سقط في بئر صرف صحي أمام المنزل أثناء لهوه، ما أدى إلى وفاته. ونفى وجود شبهة جنائية في الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وأكد التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.