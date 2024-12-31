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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات التنموية الجارى والمخطط تنفيذها بالعلمين الجديدة

وزير الاسكان
وزير الاسكان
قسم الاقتصاد
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عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، الاثنين، بمقر الوزارة، لمتابعة موقف المشروعات التنموية الجارى والمخطط تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وأراضي إقليم الساحل الشمالي الغربى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية العلمين وقطاعات الساحل الشمالي الغربي.

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن معدلات التنمية بمدينة العلمين الجديدة، والقطاعات الثلاثة للساحل الشمالي الغربي، شمل أبرز الكيانات والمشروعات المتواجدة والمخطط تنفيذها بإقليم الساحل الشمالي الغربي، والموقف الحالي لعددٍ من مشروعات المرافق والطرق.

ووجه وزير الإسكان، خلال الاجتماع بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية بالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، طبقاً للمخطط، ولا سيما المنطقة من غرب رأس الحكمة وحتى السلوم، وأيضاً فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الفندقية (وحدات – فنادق)، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروعات طبقاً للمخطط، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر كل الكيانات والشركات الجادة ودعمها.

كما وجه وزير الإسكان، بالاستعانة بالدراسات الدقيقة لمختلف المشروعات الجارية، وأن يكون هناك تكامل بين المشروعات، بجانب دراسة مقترح إنشاء ممشى سياحي مقسم إلى مراحل على الطريق الدولي الساحلي به مختلف الخدمات، ومراجعة البرامج الزمنية للانتهاء من المشروعات الفندقية، وعقد اجتماعات دورية مع جميع الشركات، للاطلاع باستمرار على موقف المشروعات الجارية، وتحقيق التكامل بين المشروعات للوصول إلى التنمية العمرانية المتكاملة.

وكلف المهندس شريف الشربيني، مسئولي جهاز العلمين بتعظيم الاستفادة من عددٍ من الأراضي الشاغرة، والتخطيط الجيد لإتاحة الفرص الاستثمارية بالمدينة، وإعداد دراسة متكاملة لأماكن الانتظار للسيارات بالمناطق الشاطئية بالمدينة، لاستيعاب كثافة السيارات.

في السياق ذاته، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الساحل الشمالى الغربى شهد إقبالاً كبيراً، ومن المتوقع زيادة نسب الإقبال والإشغال فى الأعوام المقبلة، وهذا ما يتطلب سرعة إنجاز الوحدات والغرف الفندقية ضمن مشروعات التنمية السياحية، وزيادة عوامل الجذب في الجزء الجنوبى من الطريق الدولى الساحلى، لافتا إلى أن هذا الإقبال الكبير جاء نتيجة للمشروعات التنموية التى تم العمل عليها خلال الفترة الماضية.

وزير الإسكان المشروعات التنموية العلمين الساحل الشمالي الغربي الاسكان

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