تفاصيل مثيرة في واقعة المتهم بقتل صديقه بالمرج

أدلى عاطل متهم بخطف شاب وتعذيبه وقتله بطعنة نافذة في القلب في منطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة.



اعترافات المتهم





وجاء في اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، أن خلافات مالية قديمة بينهما السبب وراء ارتكابه الجريمة، مشيرا إلى أن المجني عليه رفض رد مبلغ مالي له فأنتوى على الانتقام منه، وعن يوم الواقعة ترصد للمجني عليه ثم اختطفه وقام بتعذيبه ثم قتله.



تفاصيل الضبط..





تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.





وبالفحص والتحري تبين مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطل بسبب خلافات بينهما، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.