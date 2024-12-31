موعد امتحانات الترم الثاني والتقييمات الشهرية لطلاب المدارس| قرار عاجل الآن

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مواعيد الامتحانات المقرر عقدها لطلاب المدارس خلال الترم الثاني 2025 من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي :

- تعقد امتحانات شهر مارس 2025 بدءا من الاحد 9 مارس وحتى الاحد 16 مارس 2025

- تعقد امتحانات شهر ابريل 2025 بدءا من الثلاثاء 22 ابريل حتى الأربعاء 30 ابريل 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشمل امتحانات شهر مارس 2025 ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول من توزيع مناهج الترم الثاني 2025 وحتى بداية الأسبوع الخامس.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشمل امتحانات شهر ابريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025.

وتعقد امتحانات شهر مارس وامتحانات شهر ابريل عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى، وتعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل بدءا من الاحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025 تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل اليوم الدراسي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل بدءا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام بدءا من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية بدءا من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

موعد بداية الترم الثاني 2025

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أن يكون موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس من 8 فبراير 2025 ، على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يونيو 2025 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس السابق توضيحه والمعتمد رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 سوف يطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وبناء على تحديد موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس وموعد نهايته، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 2025 في المدارس 97 يوما بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2025 في المدارس من السبت 24 مايو 2025 وذلك لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025.

كما قررت الوزارة، رسميا أن يكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 من يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 ، وتقرر أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم التاني 2025

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم التاني 2025 من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني 2025 غير صحيح، مشددا على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن وأن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

وأهابت الوزارة بمرتادي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.