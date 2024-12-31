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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

الصراري: الهجمات الغربية على اليمن ردا على الصواريخ الحوثية بالبحر الأحمر

البحر الحمر
البحر الحمر
محمود محسن
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قال الدكتور علي الصراري، مستشار رئيس الوزراء اليمني، إن الهجمات الأخيرة على اليمن نفذها الأمريكيون والبريطانيون، وجاءت ردًا على إطلاق عدد من الصواريخ من قبل الحوثيين نحو البحر الأحمر، مستهدفة السفن التجارية والعسكرية.

وأكد الصراري، خلال مدخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن هذه الضربات تهدف إلى الحد من تهديدات الحوثيين في المنطقة، مؤكدًا أن الرد الغربي يعد ضروريًا في مواجهة التصعيد الحوثي.

وأشار الصراري إلى أن هذه الهجمات تأتي في سياق تعزيز الاستجابة الغربية لاستمرار الحوثيين في استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، قائلا إن الضربات الغربية تستهدف تقليص قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس الوزراء اليمني الأمريكيون البريطانيون الدكتور علي الصراري السفن التجاري

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