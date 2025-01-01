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تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن

تقييمات الترم الثاني 2025
تقييمات الترم الثاني 2025
ياسمين بدوي
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ، بشأن تحديد موعد تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد التقييم المبدئي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي بدءا من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد التقييم النهائي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي بدءا من الاحد 18 مايو إلى الخميس 22 مايو 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم عقد تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة دخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل بدءا من الاحد 18 مايو الى الحميس 22 مايو 2025 تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل اليوم الدراسي

تقييمات الصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي

وكانت قد أوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، تعقد في جميع المواد

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، تكون من 10 درجات 

وأفادت مديريات التربية والتعليم ، بأن الطالب يمكنه اجتياز تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي  بـ 5 درجات فقط من 10

ضوابط تقييمات الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي

أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه يتم الاحتفاظ بأوراق تقييمات الصف الأول الابتدائي وتقييمات الصف الثاني الابتدائي في المدرسة ، سواء تم عقدها في الكراسة او أوراق مطبوعة حسب ظروف كل مدرسة

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أنه في تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، لا يكلف ولي الأمر بدفع أي مصروفات إضافية لطباعة التقييم

وقالت مديريات التربية والتعليم : أنه في تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، سوف يتم تخصيص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية ، على أن يحسب الخطأ بنصف درجة

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الأول والثاني الابتدائي

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